MKK'nın 2023 İlk Yarı Panoramaya Göre Sermaye Piyasaları Değerleri Arttı

MKK, 2023'ün ilk yarısına ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı '2. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2023 Panoraması' adlı videoda duyurdu. Buna göre, toplam menkul kıymet değeri, yılın ilk yarısında 6,80 trilyon liradan 8,19 trilyon liraya çıkarken, aynı dönemde açılan hesap sayısı 5 milyon 730 bin 600 oldu. Nisan, 2023'te 2 milyon 13 bin 803 ile en çok hesabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

Ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edilirken, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26,4 milyar lira toplandı. Yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 528 bin 894'e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 482 bin 424 yatırımcının portföy değeri 6,52 trilyon lira olarak belirlendi. Bu yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 263 bin 498 olurken, en çok yeni yatırımcı 482 bin 769 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 342 bin 557 kişi olarak açıklandı. Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 19 bin 130 olarak kayıtlara geçti. 2023'ün ilk yarısında yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 136,9 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 3 milyon 875 bin 515'e çıktı. Aynı dönemde 467 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 210,8 milyar lirayı aştı. Bu şirketlerin 115'i reel sektör, 352'si de diğer ihraççı şirketlerden oluştu. Kitle Fonlaması Sistemi'ne katılan 24 bin 671 yatırımcının toplam portföy değeri, 482 milyon 530 bin 272 lira oldu.