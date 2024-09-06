Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektöründen 5,1 Milyar Dolar İhracat

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörünün İhracat Hedefleri

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılı ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini duyurdu. Sektör, ağustos ayında 666 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi ve yılın ilk sekiz ayında toplam ihracat tutarı 5,1 milyar doları aşarak önemli bir başarıya imza attı.

İlk Sırada Irak Var

Yapılan açıklamalara göre, 2023 yılının sekiz ayında, en çok ihracat yapılan ülke 711 milyon dolar ile Irak oldu. Bu ülkeyi 285 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 249 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi. Almanya, Libya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Gürcistan ise diğer önemli ihracat pazarları arasında yer aldı.

Erkan Özkan'ın Değerlendirmeleri

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, dünya ticaretindeki aksamalar ve uluslararası krizlerin etkilerine rağmen sektörün hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Özkan, ayrıca Türkiye'nin ağustos ayında 22,1 milyar dolarlık ihracatına, kendi sektörlerinden 666 milyon dolarlık katkı sağladıklarını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Özkan, "Üreticilerimiz yıl sonu için hedeflediğimiz 8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yakaladığımız istikrarla ülkemize olan katkımızı artırarak devam ettireceğimize inanıyoruz," dedi. Uluslararası etkinliklere katılım ve tanıtım faaliyetleri sayesinde sürdürülebilir bir ihracat büyümesi hedeflediklerini vurguladı.