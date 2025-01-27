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Moldova, Transdinyester'e 3 Milyon Metreküp Borç Doğal Gaz Sağlayacak

Moldova, Transdinyester bölgesine 3 milyon metreküp borç doğal gaz temin edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:28
Moldova, Transdinyester'e 3 Milyon Metreküp Borç Doğal Gaz Sağlayacak

Moldova'dan Transdinyester'e Doğal Gaz Desteği

Moldova, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine 3 milyon metreküp borç doğal gaz vereceğini duyurdu. Başkent Kişinev'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Moldova Başbakanı Dorin Recean, doğal gaz krizinin yaşandığı bölgeye destek verme kararı aldıklarını ifade etti.

Gaz Temini ve Avrupa Birliği Desteği

Recean, "Moldova hükümeti, Transdinyester'e borç olarak 3 milyon metreküp doğal gaz temin etme kararı aldı." diyerek, bölgedeki enerji sıkıntısına dikkat çekti. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Moldova'ya sağladığı 30 milyon avro desteği hatırlatan Recean, bu fonun Transdinyester'e doğal gaz sevkiyatı ve Moldova için elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.

Transdinyester'deki Acil Durum

Transdinyester'in sözde lideri Vadim Krasnoselskiy, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada bölgedeki doğal gaz rezervlerinin "birkaç gün içerisinde" tükeneceğini belirtmişti. Bu durum, Moldova'nın aldığı önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom 1 Ocak'ta Moldova'nın borcunu ödememesi sebebiyle doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu. Bu gelişme, Moldova'nın enerji güvenliğini tehdit eden önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

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