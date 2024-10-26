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Moody's, Fransa'nın Kredi Notu Görünümünü Negatife Çevirdi

Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü durağandan negatife revize etti. Ekonomik zorluklar ve beklenmeyen bütçe açıkları etkili oldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 00:13
Moody's, Fransa'nın Kredi Notu Görünümünü Negatife Çevirdi

Moody's Fransa'nın Kredi Notu Görünümünü Negatife Çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun Aa2 olarak teyit edildiği belirtildi.

Görünümün Negatif Olmasının Sebepleri

Moody's'in açıklamasında, kredi notu görünümünün negatife revize edilme nedenleri arasında Fransa hükümetinin beklenenden daha geniş bütçe açıkları ve borç ödenebilirliğini koruyacak önlemleri uygulama olasılığının düşük olması riski yer aldı. "Görünümü durağandan negatife çevirme kararı, mali bozulmanın beklentilerin ötesinde gerçekleştiğini göstermektedir," denildi.

Piyasa Koşulları ve Borç Ödeme Gücü

Ayrıca, Fransa'nın kredi profiline yönelik risklerin siyasi ve kurumsal ortamdan dolayı arttığı ifade edilerek, bütçe yönetiminin önceden değerlendirilenden daha zayıf olduğu vurgulandı. Ülkenin borç ödeme gücünün emsallerine göre kötüleştiği ve bu zayıflamanın büyük bütçe açıkları ile daha yüksek faiz oranlarından kaynaklandığı aktarıldı.

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