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Moody's, Türkiye'deki yeni ekonomi politikalarına 'Durağan' kararıyla destek verdi

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Moody's, Türkiye'deki yeni ekonomi politikalarına 'Durağan' kararıyla destek verdi
Derecelendirme kuruluşu Moody's, "Ortodoks politikalar devam ederse kredi notu yükselebilir" açıklamasının ardından yeni ekonomi kuruluşunun girişimlerine destek verirken, derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bankacılık sisteminin 'negatif' olan görünümünü 'durağan'a çevirdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's son yaptığı analizinde, yeni ekonomi ekibinin para ve maliye politikasında yönünü kademeli bir şekilde düzeltmeye başladığını belirterek, ortodoks politikanın devam etmesi halinde görünümün pozitife dönebileceğini ve notun yükselebileceğini belirtti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taptığı bir açıklamasında kurallara dayalı ve uluslararası standartları takip eden bir politika uygulama kararı aldıklarını söyledi.

Moody's Investors Service ise, yaptığı yazılı açıklamada, görünümün istikrarlı olduğunu, ancak seçimden bu yana iyileşen çalışma koşulları nedeniyle "zorlayıcı olmaya devam ettiğini" ifade etti. Moody's yaptığı açıklamada, "Türk bankalarının faaliyet ortamı zorlu ve aynı zamanda da değişken olmaya devam ediyor" dedi.

Açıklamada, ekonomik büyüme alanında beklenen yavaşlama ile birlilkte yüksek enflasyonun devam etmesi nedeniyle notun düşürüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak Mayıs 2023 seçimleri, hükümetin politika oluşturmadaki meşruiyetini yeniden kazanması ve Türk bankalarının finansal performansını desteklemesi için ilk adım olacak. Tüketimi ve borç alanların geri ödeme kabiliyetini zayıflatarak banka varlıkları üzerinde baskı oluşturacak.

2022 yılına kıyasla daha zayıf döviz kurları ve daha yavaş kredi genişlemesi, tahmin dönemi boyunca sektörün sermaye yeterliliği için zorluklar yaratacaktır. Kârlılık normalleşecek, ancak 2022'deki zirve seviyelerinden aşağı da olsa güçlü kalmaya devam edecek. ”

Ekonomi
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