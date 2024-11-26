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Moskova Borsası Jeopolitik Gerginlikler Nedeniyle Dip Noktaya İndi

Moskova Borsası, jeopolitik gerginliklerin artmasıyla 18 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 2.485 puana düştü.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:50
Moskova Borsası Jeopolitik Gerginlikler Nedeniyle Dip Noktaya İndi

Moskova Borsası Düşüşte

Moskova Borsası, artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/ruble paritesi ise 105 seviyesine yaklaştı.

Gerilim Tırmanıyor

Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi ve Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle Rusya'ya saldırmasıyla birlikte bölgedeki tansiyon geçen hafta yükselmeye başladı. The New York Times'ın haberine göre, ABD ve Avrupa ülkelerindeki bazı yetkililerin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği iddiaları jeopolitik gerginliği daha da artırdı.

Ekonomik Sonuçlar

Bu gelişmelerin ardından, Rus piyasalarındaki yaptırım baskısı da devam ederken, Donald Trump'ın ABD'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı vaat etmesine karşın, Moskova Borsası'ndaki düşüş sürmektedir. Borsa, TSİ 15.00 itibarıyla yüzde 1,8 değer kaybederek 2.485 puana düştü.

Parite ve Ruble

Moskova Borsası ile birlikte dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 754 puana geriledi. Ruble ise dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti ve dolar/ruble paritesi 104,86 seviyesine yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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