Motorin ve benzinden sonra LPG’ye de zam geldi

Son günlerde üst üste akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye başladı. Yapılan zamlar genel olarak benzin ve motorin ağırlıklıydı. Motorin ve benzin fiyatlarının ardından bu gece yarısından itibaren LPG’ye de zam geleceği açıklandı.

Son yapılan zam açıklamasının ardından araç sahipleri LPG litre fiyatı ne kadar, LPG’ye ne kadar zam geldi sorularını gündeme getirdi.

Son zamla birlikte bu gece yarısından itibaren LPG’ye 22 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte İstanbul’da LPG litre fiyatı ortalama 6,13 TL, İzmir’de 6,03 TL ve Ankara’da 6,17 TL oldu. Yapılan son zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı. LPG’den önce geçtiğimiz hafta benzine 37, motorine ise 41 kuruşluk zam yapılmıştı.