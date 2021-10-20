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Motorin ve benzinden sonra LPG’ye de zam geldi

Akaryakıt fiyatları üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG fiyatlarına da zam geldi. LPG’ye yapılan zammın ardından araç sahipleri LPG’ye ne kadar zam geldi, güncel LPG litre fiyatı ne kadar sorularını araştırmaya başladı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:48
Motorin ve benzinden sonra LPG’ye de zam geldi
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Son günlerde üst üste akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye başladı. Yapılan zamlar genel olarak benzin ve motorin ağırlıklıydı. Motorin ve benzin fiyatlarının ardından bu gece yarısından itibaren LPG’ye de zam geleceği açıklandı.


Son yapılan zam açıklamasının ardından araç sahipleri LPG litre fiyatı ne kadar, LPG’ye ne kadar zam geldi sorularını gündeme getirdi.

Son zamla birlikte bu gece yarısından itibaren LPG’ye 22 kuruş zam yapılacak. Bu artışla birlikte İstanbul’da LPG litre fiyatı ortalama 6,13 TL, İzmir’de 6,03 TL ve Ankara’da 6,17 TL oldu. Yapılan son zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı. LPG’den önce geçtiğimiz hafta benzine 37, motorine ise 41 kuruşluk zam yapılmıştı.


Son Güncelleme: 20.10.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
MotorinZamLpg
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