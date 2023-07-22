Motorine bir zam daha geliyor: Tarih ve zam tutarı belli oldu

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldiği haberleri gündemi meşgul ediyor. ÖTV zamları ve döviz kuru yükselişi nedeniyle motorin ve benzin fiyatlarında artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle motorin litre fiyatına 21 Temmuz Cuma gününden itibaren 1.21 TL zam gelmesi bekleniyor. İşte detaylar....





AKARRYAKIT FİYATLARI İÇİN YENİ ZAM

Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükselişle birleşince akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde ÖTV artışı sonrası benzin fiyatlarının 33 TL'nin üzerine çıkması ve motorin fiyatlarının 32 lira civarında kalmıştı. Ancak şimdi yeni bir zamın gelmesi bekleniyor ve motorin litre fiyatının 21 Temmuz'dan itibaren 1.21 TL artması bekleniyor. İşte diğer ayrıntılar...





16 Temmuz'da İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.37 TL, benzin litre fiyatı ise 28.05 TL'ydi. Ancak 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla benzin fiyatları 34.01 TL'ye çıkarken motorin fiyatları ise 32.36 TL oldu. Bu fiyatlar, İstanbul Anadolu Yakası için geçerli olup diğer bölgelerde farklılık gösterebilir.

Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, sürücülerin yakıt masraflarını olumsuz etkileyerek bütçelerini zorlamaktadır. Özellikle ulaşım ihtiyacının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki her yeni zam, araç sahiplerini endişelendirmektedir.

Türkiye'de enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kuru gibi faktörlerin fiyatları etkilemesi, akaryakıt zamlarının sık sık gündeme gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sürücüler, yakıt maliyetlerini kontrol altına alabilmek için alternatif ulaşım ve yakıt tasarrufu yöntemleri arayışına girmektedir.

21 Temmuz'dan itibaren gerçekleşecek olan motorin fiyatı artışı, sürücülerin bütçelerini etkileyecek önemli bir gelişmedir. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının geleceği hakkında daha fazla belirsizlik yaratarak ekonomiye dair genel kaygıları artırabilir. Sürücüler ve tüketiciler, fiyatların seyri konusunda dikkatli olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek zorunda kalacaklardır.