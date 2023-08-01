Motorine bir zam daha yolda: Litresi 40 TL'ye yaklaştı
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ÖTV zammı sonrası benzin ve motorinde litre fiyatları 6 lira artarak yükselişini sürdürdü. Motorinin litre fiyatı yeniden yükselişe geçti. Geçen cuma günü yükselen motorin fiyatları bu gece yarısı itibariyle yeniden değişecek.
Akaryakıtın ÖTV'si artırıldıktan sonra artış sürekli devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü zam yapılan motorin fiyatları yeniden zamlandı. 14 Mayıs'taki seçimin ardından, güçlenen dolar ve yükselen ÖTV nedeniyle akaryakıt fiyatları önemli ölçüde arttı.
14 Mayıs seçimlerinin ardından motorinin litresine 18,64 liradan 16 lira 76 kuruş zam geldi. Bu gece yarısı itibariyle motorinin satış fiyatı yeniden değişecek.
Sektör kaynakları, motorine 1 lira 7 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Pazartesi gece yarısı pompalara yansıyacak olan zam sonrasında motorin fiyatının 36 lirayı geçmesi bekleniyor.
MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI
İstanbul: Motorin 35.40 lira
Ankara: Motorin 35.88 lira
İzmir: Motorin 36.05 lira
Ekonomi