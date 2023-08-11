Motorine gelen son zamdan sonra litre fiyatı 40 liraya doğru koşuyor!

Brent tipi ham petrol ile dolar arasındaki kur dalgalanmaları, KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar da benzin ile motorin fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

16 Temmuz günü kurşunsuz benzinin litre fiyatındaki ÖTV'nin 2,52 TL'den 7,52 TL'ye, motorinin litre fiyatındaki verginin de 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseltilmesinin ardından benzin ve motorin gruplarında 6 liralık fiyat artışı sürücüleri zor duruma soktu.

16 Temmuz Pazar, İstanbul'da benzin fiyatı 34,01 TL, motorin fiyatı ise 32,36 TL oldu. 21 Temmuz'da motorine lira başına 55 kuruş zam yapıldı. Benzine de 25 Temmuz günü 2 lira zam yapıldı. Motorin fiyatlarına 28 Temmuz'da 1,45TL, 1 Ağustos tarihindeyse 1,07TL zam uygulaması geldi.





Son olarak motorin grubunda gece saatlerinde 1.80TL'lik fiyat artışı yaşandı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzinin litresi 19,76 lira, motorinin litresi 18,58 liraydı. Seçimden bu yana benzine 16 lira 40 kurus, motorine 19 lira 80 kurus zam geldi.

11 Ağustos Cuma Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası;

Benzin fiyatı: 36.08 TL

Motorin fiyatı: 38,25 TL

LPG fiyatı: 15.90 TL

İstanbul Avrupa Yakası,

Benzin fiyatı: 36.13 TL

Motorin fiyatı: 38,30 TL

LPG fiyatı: 15.98 TL

Ankara;

Benzin fiyatı: 36.63 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 16.15 TL

İzmir,

Benzin fiyatı: 36.73 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 16.25 TL