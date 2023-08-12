Motorine yapılan zamdan sonra benzine de okkalı bir zam bekleniyor! Açıklama 15 Ağustos'ta..

Döviz kurlarında dalgalanma tüm hızıyla devam ederken bu gelişme akaryakıt ürünlerini doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları aktivite ile birlikte yükselme ve düşüş yaşarken sonuç olarak benzin ve motorinin satış fiyatlaır da bu kapsamda neredeyse her gün değişiyor.

Sürücüler de akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Geçen ay ÖTV miktarlarındaki değişiklik nedeniyle fiyatlar yeniden hareketlenmeye başladı.





MOTORİNDEN SONRA BENZİNE YENİ ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre önümüzdeki çıkışlara bir yenisi eklenecek. 11 Ağustos Cuma günü motorin grubu 1,80 TL arttı. Bu peş peşe gelen zam haberlerinin ardından tüm gözler benzinin satış fiyatına çevrilirken benzine 15 Ağustos Salı itibariyle 1.30 arası 1.55 TL arasında bir zam beklendiği bildirildi.

Zam uygulamasının gelmesşinin ardından benzinin litresinin 37,43 TL'ye çıkacağı söylendi.