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Motorinin fiyatı değişiyor! Litresine 1 lira 7 kuruş zam gelecek..

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Motorinin fiyatı değişiyor! Litresine 1 lira 7 kuruş zam gelecek..
12 Temmuz Çarşamba'dan itibaren motorine önemli oranda zam yapılacağı açıklandı. Gelen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelecek.

Brent tipi ham petrol ile dolar arasındaki kur dalgalanmaları, KDV ve ÖTV oranlarındaki artışlar da benzin ve motorin fiyatları üzerinde dalgalanmalara neden oldu. Önceki gün benzin fiyatları yaklaşık 44 kuruş, motorin fiyatları ise yaklaşık 42 kuruş arttı.

MOTORİNE 1 LİRA 7 KURUŞ ZAM

Motorinin fiyatı değişiyor! Litresine 1 lira 7 kuruş zam gelecek

Sektörden kaynaklar, 12 Temmuz Çarşamba'dan itibaren motorin fiyatlarının 1 lira 7 kuruş artacağını söyledi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde benzinin litre fiyatı 19,76 lira, motorinin fiyatı ise 18,58 liraydı. Seçimden bu yana benzinin litresine 6 lira 38 kuruş zam gelirken motorini,n litre fiyatı ise 6 lira 22 kuruş artırıldı.

Ekonomi
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