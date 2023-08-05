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Motorlu Taşı Vergisi ödemeyen yandı! Başlarına geleceklerden henüz haberleri yok

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Motorlu Taşı Vergisi ödemeyen yandı! Başlarına geleceklerden henüz haberleri yok
MTV'yi hala ödemeyenlere kritik uyarı geldi! İşte ayrıntılar...

Yüzlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yarın. Henüz MTV ödemesini yapmayan vatandaşların, yarın ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Aynı zamanda, yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2. taksit ödemelerinin de yarın son günü olacak. Bu nedenle, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin son ödeme tarihini kaçırmamaları önem arz ediyor.

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Öte yandan, SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi de bugün olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor, aksi takdirde yapılandırma avantajlarından yararlanmak mümkün olmayacak.

Ayrıca, yapılandırma kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1. ve 2. taksitlerinin ödeme süresi de yarın sona eriyor. Vergi borcu olanlar, ceza indiriminden faydalanmak için taksit ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmeli.

Tüm vatandaşların, vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri ve ödemelerini zamanında yapmaları önemlidir. Aksi takdirde, gecikmeli ödemelerin cezaları ve faizleriyle birlikte ek maliyetler getireceğini unutmamak gerekir.

Unutmayın, yarın son gün! MTV ödemelerinizi ve diğer vergi borçlarınızı zamanında yaparak, mali güvende kalın ve yapılandırma fırsatlarından yararlanın.

Ekonomi
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