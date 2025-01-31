Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemesinde Son Gün Bugün!

Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemelerine Son Nokta

2025 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, MTV ödemelerinin ayrıntılarına dair bilgiler paylaşıldı.

Ödeme Süresi ve Yöntemleri

Buna göre, MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için tanınan süre bugün dolacak. Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, banka hesapları veya yabancı bankalara ait kartlarla yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası veya tescil/sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek gerçekleştirebiliyorlar. Dijital kanallar üzerinden ödemeler, saat 23.50'ye kadar yapılabilmektedir.

Diğer Ödeme Seçenekleri

Öte yandan, PTT iş yerleri ve vergi daireleri aracılığıyla da ödeme imkanı sağlanmaktadır. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıda doğrudan gib.gov.tr adresinin ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılması önem arz ediyor.