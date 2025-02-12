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Motosiklet ve Bisiklet Aksamlarının İthalatında Yeni Gözetim Uygulaması Başlıyor

Motosiklet ve bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ bilgiler içeriyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:06
Motosiklet ve Bisiklet Aksamlarının İthalatında Yeni Gözetim Uygulaması Başlıyor

Motosiklet ve Bisiklet Aksamlarına Yeni İthalat Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verdi. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile resmiyet kazandı.

Gözetim Uygulaması Kapsamında Belirtilen Kriterler

Yeni düzenlemeye göre, gözetim uygulaması kapsamında, birim gümrük kıymeti belirli alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlenmiştir.

Hangi Ürünler Etkilenecek?

Buna ek olarak, yalnızca bisiklet ve motosikletler için tasarlanmış olan kilitler, el pompaları, bisiklet zilleri, aydınlatma ve gözle görülebilen işaret cihazları gibi birçok aksam ve parça için birim gümrük kıymeti 1,25 dolardan başlayıp 10 dolara kadar gözetim uygulanacaktır.

Bu yeni uygulamanın, motosiklet ve bisiklet aksamlarının kaliteli ve güvenilir bir şekilde piyasada bulunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği ifade ediliyor.

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