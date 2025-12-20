MSU Metal Dünyası’ndan Avrupa Standardı Üretim ve 8 Yıl Garanti

MSU Metal Dünyası Avrupa standardında üretimle Türkiye'de fark yaratıyor

Türkiye metal sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yenilikçi oyuncu MSU Metal Dünyası, Genel Müdür Sonnur Gözütok liderliğinde üretimini Avrupa kalite standartlarında tescilledi ve ürünlerine 8 yıl garanti sunacağını açıkladı.

Kalite belgeleri ve güvence

Firma, ISO 9001 ve CE belgeleriyle üretim süreçlerini modernize ederek yüksek kalite standartlarını benimsedi. Bu adım, MSU Metal Dünyası'nın sektördeki iddiasını güçlendirirken, müşterilere uzun vadeli güvence sağlıyor.

Genel Müdür Sonnur Gözütok konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim için kalite bir sonuç değil, bir başlangıçtır. CE ve ISO 9001 standartlarındaki üretim disiplinimize o kadar güveniyoruz ki, Türkiye’de önemli bir hamle gerçekleştirerek müşterilerimize 8 yıl garanti sunuyoruz. Bu adım, MSU Metal Dünyası’nın sürdürülebilir kaliteye ve müşteri memnuniyetine olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır".

Geniş ürün yelpazesi ve özelleştirme

MSU Metal Dünyası; metal kapı çeşitleri, ofis bölme sistemleri, merdiven korkulukları, metal duşakabinler ve şık mobilya tasarımları (dresuar, orta sehpa, yemek masası, kitaplık vb.) gibi geniş bir ürün gamı sunuyor. Firma, aksesuar ve avize dışındaki tüm demir ve paslanmaz taleplerini projeye özel ölçü ve model seçenekleriyle karşılayabiliyor. Ürün portföyüne ve kişiselleştirilmiş çözümlere www.msumetaldunyasi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Teknoloji ve dayanıklılık

Şirketin sunduğu 8 yıllık garantinin temelinde ileri yüzey işlem teknolojileri bulunuyor. Üretim süreçlerinde uygulanan demir üzeri elektrostatik boya, eskitme boya ve çeşitli kaplama teknikleri ile paslanmaz üzeri titanyum kaplama gibi işlemler, ürünlerin korozyona karşı direncini artırırken estetik ömürlerini uzatıyor.

Yaygın hizmet ağı ve satış sonrası destek

Merkezi İstanbul olan MSU Metal Dünyası; mağaza, AVM, otel, villa ve hastane gibi büyük ölçekli mimari projeler için özel üretim gerçekleştiriyor. Şirket ürünlerini Türkiye’nin 81 iline ve dünyanın farklı noktalarına ulaştırıyor ve satış sonrası profesyonel montaj desteğiyle projelerin her aşamasında müşterilerinin yanında yer alıyor.

Hem toptan hem de perakende satış kanallarıyla faaliyet gösteren MSU Metal Dünyası, kalite ve güveni bir araya getiren vizyonuyla metal sektöründe kalıcı bir marka olma yolunda ilerliyor.

MSU METAL DÜNYASI GENEL MÜDÜR SONNUR GÖZÜTOK