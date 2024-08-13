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MTA, 6 Jeotermal Alan İçin İhale Duyurusu Yayımladı

MTA, 6 ruhsatlı jeotermal alan için ihale düzenleyecek. İhaleler, 26 Ağustos'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:16
MTA, 6 Jeotermal Alan İçin İhale Duyurusu Yayımladı

MTA'dan İhale Duyurusu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), jeotermal enerji projeleri için önemli bir adım atarak İzmir, Manisa, Mersin, Sakarya ve Sivas'ta bulunan 6 ruhsatlı jeotermal alanı ihale edecek.

İhale Detayları

İhalenin gerçekleştirileceği alanlar sırasıyla İzmir'in Bayındır, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli, Mersin'in Akdeniz, Sakarya'nın Sapanca ve Sivas'ın Merkez ilçeleri olarak belirlenmiştir. İhale, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.

Geçici Teminat Bilgisi

Geçici teminat bedelleri 494 bin 790 liradan başlayarak, 1 milyon 715 bin 400 liraya kadar devam eden aralıkta değişiklik gösterecektir. İhaleye dair detaylı bilgiler MTA'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında yer almaktadır.

İhale Tarihi ve Saati

İhaleler, 26 Ağustos Pazartesi günü sabah saat 10.30 ile 11.20 arasında MTA Genel Müdürlüğü ihale toplantı salonlarında gerçekleştirilecektir.

Teklif Gönderimi

Tüm teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü, Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir.

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