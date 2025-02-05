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Mücevher İhracatı Ocak'ta Rekor Kırdı: 1.16 Milyar Dolar!

Türkiye'nin mücevher ihracatı Ocak ayında 1.16 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:24
Mücevher İhracatı Ocak'ta Rekor Kırdı: 1.16 Milyar Dolar!

Mücevher İhracatı Ocak Ayında Tarihi Bir Zirveye Ulaştı

Mücevher sektöründe Türkiye, Ocak ayında 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarlık ihracat başarısı ile tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katlık bir artış gösteren bu rakam, Türkiye’nin mücevher ihracatı için önemli bir dönüm noktası oldu.

Küresel Ekonomi Belirsiz, İhracat Artışı Sürmekte

Küresel ekonominin belirsizliklerle dolu olduğu bu dönemde, Türkiye'nin mücevher ihracatındaki artış dikkatleri üzerine çekti. Dünya genelinde resesyon ve enflasyon baskısının, lüks tüketim talebini olumsuz etkileyeceği tahminlerine rağmen, Türk mücevher sektörünün ihracatındaki ivme devam ediyor.

Türkiye'nin Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 oranında artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolara ulaştı. Mücevher ihracatı ise 2024 Ocak'a göre %148,5 artışla dikkat çekti. Geçen yıl Ocak ayında ise 468,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirilmişti.

Sektör, Toplam İhracattan %5,5 Pay Aldı

Mücevher sektörünün Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracat, toplam ihracatın %5,5'ine denk geliyor. Alt mal gruplarına bakıldığında, 904,5 milyon dolar değerinde altından mamul mücevherler başı çekerken, 211,7 milyon dolar işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ile devam etti. Ayrıca 29,5 milyon dolar gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatı gerçekleşti.

En Fazla İhracat Birleşik Arap Emirlikleri’ne

Ocakta en fazla mücevher ihracatı 607,8 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapıldı. Bu ülkeyi 126,6 milyon dolar ile İsviçre ve 97 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracat artışında da BAE, 503,1 milyon dolar ile zirvede yer aldı.

Ülkelere Göre İhracat Miktarları

İl bazında bakıldığında ise İstanbul, 888,8 milyon dolarlık ihracat ile en yüksek değeri elde etti. O sırada Çorum’dan 271,9 milyon dolar, Ankara’dan 1,8 milyon dolar ve İzmir’den 817 bin dolar değerinde mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

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