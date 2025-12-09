Muğla'da 2025'te kadın istihdamı rekoru: 13 bin 698 kadın işe yerleşti

İŞKUR verileri kadın istihdamında güçlü artışı gösteriyor

Muğla'da kadın istihdamı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 11 ayında yürüttüğü çalışmalarla 13 bin 698 kadını iş hayatına kazandırdı. Ocak-Kasım döneminde toplam 38 bin 718 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti.

İŞKUR verilerine göre, kadınların işe yerleştirilme oranı son beş yılda yüzde 78 arttı. 2021 Kasım ayında 7 bin 708 olan sayı, 2025 yılında 13 bin 698'e yükselerek neredeyse iki katına çıktı.

İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok gelişmeyi değerlendirerek şunları söyledi: "2021 sonunda 7 bin 708 olan kadın istihdamı, bu yıl yüzde 78’lik bir artışla 13 bin 698’e ulaştı. Kadınların mesleki beceri kazanması ve iş süreçlerine uyum sağlaması için tüm programlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Destek programlarının katkısı

Altınok, kadınların istihdama katılımını destekleyen programların detaylarını paylaştı. Buna göre: 415 kadın İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ile, 39 kadın Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile işe yerleştirildi. 2025 yılı boyunca 1841 kadın Toplum Yararına Program (TYP), 1094 kadın ise İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında iş hayatına dahil edildi.

İŞKUR, Muğla’da kadınların işgücüne erişimini güçlendirmek için yıl boyunca destek programlarını ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İŞKUR MUĞLA İL MÜDÜRÜ ZAHİDE ALTINOK