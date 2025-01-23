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Muğla'dan 625,6 Milyon Dolarlık Su Ürünleri İhracatı Gerçekleşti

Muğla, 2024'te 625,6 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı ile öne çıktı. En çok ihraç edilen ürün levrek oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:18
Muğla'dan 625,6 Milyon Dolarlık Su Ürünleri İhracatı Gerçekleşti

Muğla'dan Su Ürünleri İhracatında Rekor

Muğla, 2024 yılında gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatıyla dikkatleri üzerine çekti. Kentten yurt dışına 93 bin 122 ton su ürünleri ihraç edilerek toplamda 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi.

Kültür Balıkçılığında Öncü Kent

Kültür balıkçılığında Türkiye genelinde önemli bir konumda bulunan Muğla'da, denizde ve iç sularda kurulan çiftliklerde genellikle alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız türleri üretilmektedir. Üretim alanlarında toplanan balıklar, işlenmek üzere tesislere götürülmekte ve burada fileto veya donmuş olarak satışa sunulmaktadır.

İhracat Verileri ve Ürün Dağılımı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın su ürünleri ihracatında büyük bir pay sahibi olduğunu belirterek, "Muğla, Ege Bölgesi su ürünleri ihracatının yüzde 50'sini tek başına karşıladı" ifadelerini kullandı. Saylak'a göre geçen yıl Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, 1 milyar 679 milyon dolardan 2 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Bu süreçte, Muğla 45 bin 505 ton levrek ve 40 bin 989 ton çipura ihraç ederek, su ürünleri pazarında parlayan bir yıldız oldu.

Uluslararası Pazar

Su ürünleri başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Rusya ve ABD gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Ayrıca, canlı yavru balıklar da Arnavutluk, Kuveyt, Tunus ve Umman gibi ülkelere gönderilmektedir.

İstihdam ve Ekonomik Katkı

Muğla'daki balıkçılık faaliyetleri, bölge ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunmakta. Balık üretiminin yanı sıra, dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesislerinde çalışan işçiler gibi birçok sektörde yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Saylak, bu süreçte 13 bin 811 ön sağlık ve sağlık sertifikası düzenlendiğini ve işletmelerin yıl boyunca 209 kez denetlendiğini belirtti.

Muğla'dan 2024'de 93 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde...

Muğla'dan 2024'de 93 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi.Kültür balıkçılığında ülkede önemli yere sahip olan Muğla'da, çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız üretiliyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Muğla'dan 2024'de 93 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde...

Muğla'dan 2024'de 93 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi.Kültür balıkçılığında ülkede önemli yere sahip olan Muğla'da, çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız üretiliyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

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