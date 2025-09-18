Muğla ve Şanlıurfa'da Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak: Baraj ve Yol Projeleri

Muğla'da Boğalar Seki Barajı ikmali ve Şanlıurfa'da 15 metrelik yol projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Baraj ve yol projeleri kapsamında karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu yatırımları için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik kararlar yayımlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Muğla'da, Yukarı Eşen Sulama Projesi kapsamında Boğalar Seki Barajı ikmali için bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ise Akşemsettin ve Akabe mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat, 15 metrelik yol projesi sınırları içinde kalması nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılacak.

İlgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

