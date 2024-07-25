Multinet Up ve Gratis'ten Yeni İşbirliği

Multinet Up, kullanıcılarına daha zengin bir alışveriş deneyimi sunmak için Gratis ile ortaklık kuruyor. Bu işbirliği, çalışan giderlerini kapsamlı bir şekilde ele almayı amaçlayan projelerin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

İşbirliğinin Detayları

Yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, çalışanlarına çeşitli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri sunmayı hedefliyor. Gratis, makyaj, bebek bakım ürünleri ve ev yaşam ürünleri gibi 15 binin üzerinde ürün seçeneği ile bu işbirliğine katkıda bulunuyor. Bu sayede, çalışan motivasyonu ve teşvikleri artırılacak.

Çalışanlara Özel Faydalar

İşverenler, çalışan teşvik ve ödüllendirme sistemleri kapsamında Gratis ürünlerini tercih ederek KDV muafiyeti ile tasarruf sağlarken, aynı zamanda çalışanlarını mutlu etme imkanı bulacaklar.

Hediye Kodları ile Alışveriş İmkanı

İşbirliği çerçevesinde, çalışanlara Gratis hediye kodları gönderilecek. Bu kodlar, Türkiye'deki tüm Gratis mağazalarında alışveriş için kullanılabilecek. Ayrıca, Gratis Beauty merkezlerinde sunulan profesyonel güzellik hizmetlerinin ödemesi de yine bu hediye kodları ile yapılabilecek.

Kullanım Koşulları

Hediye kodları, bakiye yükleme tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak, fakat yalnızca mağaza içi alışverişlerde kullanılabilecek. Online alışveriş ve mobil uygulama üzerinden bu kodlarla işlem yapılamayacak.