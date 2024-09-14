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MÜSİAD 109. Genel İdare Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla 109. Genel İdare Kurulu toplandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:59
MÜSİAD 109. Genel İdare Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

MÜSİAD Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen 109. Genel İdare Kurulu toplantısı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iş dünyasıyla birlikte Türkiye'nin refahı için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Ali Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tüm iş dünyasıyla ülkemiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar toplumumuzun refahını sağlamanın yanı sıra iş dünyamız için de katkı sağlıyor." diyerek MÜSİAD'ın faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

MÜSİAD'ın Rolü ve Gelecek Planları

Toplantı, 80 şubeden başkanlar ve üyelerin katılımıyla iki gün sürdü ve kapanış yemeğiyle sonlandırıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, güncellenmiş Orta Vadeli Program'a (OVP) atıfta bulunarak, "MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır" dedi.

Türkiye Göç Raporu

Asmalı, yakında yayımlanacak "Türkiye Göç Raporu" hakkında bilgi vererek, göçün bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu belirtti. Raporun "Göçü Anlamak ve Yönetmek" alt başlığı ile yayımlanacağını açıkladı.

Son Sözler

MÜSİAD, ülkemiz ve milletimiz için katma değer üretme arzusuyla çalışmalarını sürdürecek ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunma hedefiyle faaliyetlerine devam edecektir.

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