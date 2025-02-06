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MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi Almanya'da Yapılacak

MÜSİAD tarafından düzenlenecek Avrupa Türk Gıda Zirvesi, 8 Şubat'ta Almanya'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:23
MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi Almanya'da Yapılacak

MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi Almanya'da Gerçekleşecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk gıda sektörünün Avrupa pazarındaki etkisini artırmak amacıyla düzenlenecek MÜSİAD Avrupa Türk Gıda Zirvesi'ni 8 Şubat tarihinde Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katılması beklenen bu önemli etkinlikte, gıda sektörünün mevcut sorunları ele alınacak.

Gıda Sektörünün Sorunları ve Çözümler Üzerine Tartışmalar

Hanau Konferans Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, gıda sektöründeki zorlukların yanı sıra geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümler tartışılacak. Etkinlikte, ayrıca yeşil gıda uygulamaları ve çevresel etkileri en aza indirme amaçları doğrultusunda stratejiler geliştirilmesi planlanıyor.

Zirvenin programında, gıda sektöründeki yeniliklerin ve çözümlerin ele alınacağı konferanslar ile yeni ortaklıklar kurmak için networking fırsatları sunulacak.

Geleneksel ve Yenilikçi Değerlerin Buluşması

MÜSİAD, zirvenin önemine değinerek, "1. Kuşak" olarak adlandırılan dönemde Avrupa’ya göç eden Türklerin başlattığı girişimciliğin bugüne kadar nasıl evrildiğini vurguladı. Açıklamada, Avrupa'daki Türk iş insanlarının küçük işletmelerden büyük şirketlere dönüşerek, Türkiye ve bulundukları ülkelere sağladıkları ekonomik katkılar üzerinde duruldu.

Asmalı, zirvenin geleneksel değerler ile yenilikçi yaklaşımları bir araya getirerek Türk gıdasının Avrupa pazarındaki marka değerini artırmayı hedeflediğini belirtti. Etkinlikte lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve dijitalleşme gibi önemli konular da ele alınacak.

Önemli İsimlerin Katılımı Bekleniyor

Zirveye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı 'nın katılması bekleniyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, zirvenin Türk girişimcilerin vizyonunu Avrupa’da daha görünür kılmak adına önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti. Avrupa’da yaklaşık 146 bin Türk girişimcinin gıda sektöründe faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, Türk hanelerinin yıllık gıda harcamasının 14,56 milyar avro

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