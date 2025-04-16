MÜSİAD Cevherden Makineye'25 Zirvesi Başladı: Türk Sanayisi Fırsatlarla Dolu

MÜSİAD Cevherden Makineye'25 Zirvesi Başladı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cevherden Makineye'25 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Varank, ticaret savaşlarının neden olduğu belirsizlik ortamında, Türkiye'nin Türk üreticileri için sunduğu fırsatları vurgulayarak, "Hep birlikte bunu başarmak için gayret edeceğiz," dedi.

İlk Gündem Yolsuzluk Soruşturması

Varank, zirvenin açılışında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan boykot kampanyalarının hedefini eleştirerek, yerli ve milli üretim konusundaki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sorumsuzca hareket ettiğini ve yerli markaları hedef aldığını belirtti.

Küresel Ekonomideki Zorluklar

Küresel ekonominin büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Varank, teknolojik gelişmeler, tedarik zincirindeki alternatif oluşumlar ve iklim değişikliği gibi sorunların ekonomiyi daha kırılgan hale getirdiğini belirtti. "Zorlukları ve sınamaları hep birlikte aşacağız," diyerek birlik mesajı verdi.

Makine Sektörünün Önemi

Mustafa Varank, Türkiye'de makine sektöründe 60 bine yakın girişim bulunduğunu, 30 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek, sektörün uluslararası rekabetteki yerini güçlendirmek için daha yüksek teknolojili ve sürdürülebilir bir yapı hedeflediklerini vurguladı.

Çevre ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Varank, TBMM’nin gündeminde olan İklim Kanunu Teklifi ile çevreye duyarlı üretimin destekleneceğini belirtti. Karbonsuzlaştırmanın sanayinin rekabetçiliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

İnovasyon ve Entegrasyon Vurgusu

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, üretimde entegrasyonun ve verimliliğin önemine dikkat çekerek, sanayicilerin bu kavramları kullanmasının yanı sıra milli politika stratejileri ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ham Madde Sektörünün Rolü

MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin Can, ham madde sektörünün ülke ekonomisinin temel taşı olduğunu belirterek, yerli üretimin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine değindi.

Sektörün İleriye Dönük Hedefleri

MÜSİAD Makine Sektör Kurulu Başkanı İsmail Somalı, makine sektörünün Türkiye ekonomisinin en stratejik unsurlarından biri olduğunu belirtti. 2024 yılı için 28,3 milyar dolarlık ihracat hedefiyle, Türk makinelerinin küresel pazardaki gücüne duyulan güveni ortaya koydu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu iş birliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi başladı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, zirveye katılarak konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu iş birliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi başladı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, zirveye katılarak konuşma yaptı.