MÜSİAD EXPO 2024 İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

MÜSİAD EXPO 2024 Geri Sayım Başladı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, 26-29 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Katılımcı Sayısı ve Etkinlikler

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu yıl fuara katılacak 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının olacağını duyurdu. Asmalı, "Çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Böylece, MÜSİAD'ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliğini daha da güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın Önemi

MÜSİAD EXPO, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve iş adamları arasındaki işbirliğinin artırılması açısından önemli bir platform olacak. Katılımcılar, burada yeni bağlantılar kurma fırsatı bulacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, bu yıl 26-29 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı (ortada), MÜSİAD Genel Merkezi'nde fuara ilişkin düzenlenen basın tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, bu yıl 26-29 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı (ortada), MÜSİAD Genel Merkezi'nde fuara ilişkin düzenlenen basın tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.