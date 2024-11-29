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MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Başarıyla Tamamlandı

MÜSİAD EXPO 2024 Fuarı, Tüyap'ta son buldu; Türkiye'nin dünya ticaretindeki yeri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 20:19
MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Başarıyla Tamamlandı

MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Sona Erdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından organize edilen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sona erdi. Bu uluslararası etkinlik, iş dünyasının önemli buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Fuarın Önemi ve Katılımcı Görüşleri

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuarın sonunda yaptığı açıklamada, “MÜSİAD Expo Fuarı, aynı zamanda Türkiye’nin dünya ticaretindeki yerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Burada edindiğimiz bağlantılar, hem yerel hem de küresel pazar için büyük fırsatlar sunuyor.” ifadelerinde bulundu.

Fuar, birçok ülkeden katılımcıları bir araya getirerek ticaretin gelişimine önemli bir ivme kazandırdı. İş dünyası temsilcileri, uluslararası ticaretin dinamiklerini konuşmak ve iş ortaklıkları kurmak adına değerli bir platformda buluştu.

Katılımcılar, fuarın iş hacimlerini artırma konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, gelecek etkinliklerde daha fazla katılım sağlamayı umduklarını dile getirdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sona erdi. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, kapanış programı etkinliğine katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sona erdi. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, kapanış programı etkinliğine katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, konuşma yaptı.

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