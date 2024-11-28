MÜSİAD INVEST 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı Gerçekleşti

MÜSİAD INVEST 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), farklı ülkelerden gelen yatırımcıları Türk iş insanları ile bir araya getirerek yeni iş birliklerine kapı aralayan 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı’nı gerçekleştirdi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin potansiyelini" vurgulayarak, yabancı konukların ülke ekonomisine olan katkılarını önemine değindi.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında gösterilen MÜSİAD INVEST, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı ile entegre bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu program, yerli ve yabancı yatırımcıların bir araya gelmesiyle birlikte yeni iş fırsatlarının doğmasına olanak tanıyor. MÜSİAD, önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerle uluslararası ticaretin önünü açmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı sürüyor. Fuar kapsamında MÜSİAD INVEST 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, programa katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı sürüyor. Fuar kapsamında MÜSİAD INVEST 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, programa katılarak konuşma yaptı.