MÜSİAD Kocaeli Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

MÜSİAD Kocaeli Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi, 23. Olağan Genel Kurulunu Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenledi. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı gibi birçok önemli isim katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısından Önemli Vurgular

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, MÜSİAD'ın ulusal ve uluslararası başarılarına dikkat çekerek, "Kocaeli, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye geçiş sürecinde kritik bir rol oynamıştır" dedi. Boyraz, son 23 yılda gerçekleştirilen projelerin başarılarının, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne katkı sağladığını vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Ekonomik Vizyon

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerel ve global ölçekte faaliyet gösteren büyük bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti. Türkiye'nin 2024 yılına zorluklarla gireceğini belirtip, ancak 2025'te umut verici bir dönüm noktası beklediğini belirtti. Asmalı, "Enflasyonun tek hanelere indirilmesi ve üretim ile istihdamın artırılması için yapısal reformların şart olduğunu vurguladım" dedi.

Yeni Yönetim Düzenlendi

Genel kurulda yeni yönetim belirlenerek Emre Doğan, şube başkanlığı görevini İzzet Tanrıkulu'na devretti. Katılımcılar, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine katkı sağlamak için kararlılığı sürdüreceklerini ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşma yaptı.