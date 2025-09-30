MÜSİAD SAMEKS Eylül'de 51,2: Ekonomide Ilımlı Genişleme Sinyali

MÜSİAD SAMEKS, eylülde 0,3 puan artışla 51,2 oldu; hizmet ve sanayi endekslerindeki farklılaşma ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:48
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) eylül ayı sonuçları açıklandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, önceki aya göre 0,3 puan artışla 51,2 seviyesine yükseldi.

Sektörel Dağılım

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS, aylık bazda 2,1 puan düşüşle 49,7 olarak kaydedildi. Sanayi Sektörü Endeksi ise 1,9 puan azalışla 48,7 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektöründe iş hacmi ile tedarikçilerin teslim sürelerindeki iyileşme, bileşik endeksin istikrarını güçlendirirken; sanayi sektöründeki stoklardaki iyileşme endekse pozitif katkı sağladı. Bu gelişmeler ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, 51,2 puan ile eşik değerin üzerinde bulunarak ekonomik aktivitede ılımlı devam eden genişlemeye işaret etti.

