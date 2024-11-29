DOLAR
34,68 -0,22%
EURO
36,65 -0,07%
ALTIN
2.966,39 -1,09%
BITCOIN
3.343.122,74 -1,62%

MÜSİAD SAMEKS Kasım Ayında 47,9'a Geriledi

MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, kasım ayında 0,5 puan düşerek 47,9 seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:11
MÜSİAD SAMEKS Kasım Ayında 47,9'a Geriledi

MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi Kasım 2023 Sonuçları

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, kasım ayında önceki aya göre 0,5 puan azalarak 47,9 seviyesine geriledi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 47,9 değerine geriledi ve negatif görünümünü bu dönemde de sürdürdü. Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 1,6 puan azalış kaydederek 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü genelinde iş hacmindeki durgun seyir kasım ayında da devam etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 3,4 puan toparlanma kaydetti ve 49,4 seviyesine yükseldi. Sektör genelinde yeni siparişler ve girdi alımlarındaki artışın etkisiyle üretimde toparlanma gözlendi, buna karşın endeks kasım ayında da referans değerin altında kalmaya devam etti.

Bu gelişmeler neticesinde, parasal sıkılaşmanın belirginleşmesiyle beraber yılın ikinci yarısında piyasa koşullarında gözlenen zorluklar kasım ayında da sürdü ve SAMEKS Bileşik Endeksi’nin azalış eğilimi üst üste 5’inci ayına ulaşmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TKYD 4. Portföy Yönetimi Zirvesi İstanbul'da Başladı
2
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlamasını Duyurdu
3
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu Yayınladı: Yabancı Yatırımcılar Türk Bankalarına İlgi Gösteriyor
4
İSTİB Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Tarımda Planlama Vurgusu
5
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Ele Alındı: 16,9 Milyar Lira Ödenek Öngörülüyor
6
OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi 500 Milyon Dolarlık Ortak Fon Kurdu
7
TCMB Başkanı Karahan: Finansal İstikrar Raporu Değerlendirmeleri

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek