MÜSİAD SAMEKS Temmuz'da Düşüş Gözlemlendi

MÜSİAD SAMEKS Temmuz Ayı Sonuçları

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, Temmuz ayında 9,3 puanlık bir azalma ile 45,6 değerine geriledi. Bu sonuç, endeksin referans değerin altında kaldığını gösteriyor.

Hizmet ve Sanayi Sektörlerindeki Gelişmeler

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 10,9 puan azalışla 46,3 seviyesine geriledi. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 4,3 puan düşerek 49,5 seviyesine ulaşmıştır.

Girdi Alımlarındaki Daralma

Hizmet sektöründe, girdi alımlarındaki hızlı düşüş iş hacminde daralmaya neden olurken, sanayi sektöründe yeni siparişlerin azalması üretim ve girdi alımlarının gerilemesine yol açtı. Bu bağlamda, Temmuz ayındaki 9,3 puanlık azalış, reel sektörde parasal sıkılaşmanın etkilerinin belirginleşmeye başladığını gösteriyor.