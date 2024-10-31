MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde Sürdürülebilirlik Vurgusu

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi Devam Ediyor

MÜSİAD, bu yıl ikinci kez organize ettiği Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST) ile sanayi alanında önemli konuları masaya yatırıyor. "Sanayi için Hamle Yap" temasıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve, sektördeki liderleri ve uzmanları buluşturdu.

Adil Sani Konukoğlu'nun Açıklamaları

Zirvede söz alan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında yaptığı yatırımlara devam ettiklerini belirtti. "Türkiye'de kadın çalışan oranımız çok düşük, iş hayatında bu oranı yüzde 50'lere yükseltmeliyiz" diyerek iş gücündeki cinsiyet dengesine dikkat çekti.

Cuneyd Zapsu'dan Yapay Zeka Değerlendirmesi

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cuneyd Zapsu, zirvede yapay zekanın gelişimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yapay zekanın yaratıcı bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Zapsu, sosyal medyanın bilgi yayılımındaki etkisine de değindi.

Sanayide Dönüşüm Paneli

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Sanayide Dönüşüm: Riskleri Yönet, Fırsatları Yakala" panelinde, sektörün geleceği ve karşılaştığı zorluklar tartışıldı. Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Türkiye'deki AR-GE yatırımlarının yetersizliğine dikkat çekerken, tekstil sanayisindeki yeni yatırımların yurt dışına kaymasına karşı çıktı.

Sürdürülebilirlik Üzerine Fikirler

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini aktardı. Ayrıca, Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da "Geleceğe İşgücü: Sanayide Robotikleşme" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.