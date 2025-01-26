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MÜSİAD, Türkiye'nin Konut İhtiyacını Raporladı: 800 Bin ile 1 Milyon Arasında Yeni Konut Gerekli

MÜSİAD, 2025'te konut satışlarının 1,5 milyona ulaşacağını öngörüyor. Türkiye'deki konut edinim sorunu ve çözüm önerileri detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:06
MÜSİAD, Türkiye'nin Konut İhtiyacını Raporladı: 800 Bin ile 1 Milyon Arasında Yeni Konut Gerekli

MÜSİAD'ın İnşaat Raporu: Yeni Konut İhtiyacı 800 Bin ile 1 Milyon Arasında

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği), "İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Raporu"nu duyurarak Türkiye'deki konut ihtiyacını ele aldı. Rapora göre, ülkemizde her yıl 800 bin ile 1 milyon arasında yeni konut üretimi gerekmektedir.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ, 2025 yılında konut satış rakamlarının 1,5 milyona ulaşmasının beklendiğini vurguladı. Yüksekdağ, "Son yıllarda artan inşaat maliyetleri ve azalan arsa stokları gibi faktörler nedeniyle yeni konut üretiminde düşüş yaşanıyor. Son 5 yıldır yeni inşaat ruhsatı sayıları 400-500 bin seviyelerine geriledi." dedi.

Ev Sahipliği Oranı Düşük

Raporda, Türkiye'deki ev sahipliği oranı, Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerine göre geride kalmış durumda. Avrupa Birliği'nde konut sahipliği oranı %69,1 iken, Türkiye'de bu oran %56,2 olarak belirtiliyor. Türkiye'nin konuta erişim sorunlarıyla ciddi bir mücadele verdiği de ifade edildi.

Konut Sorunu ve Tersine Göç Önerisi

Türkiye'de konut ihtiyacını artıran başlıca etkenler arasında nüfus artışı, göç hareketleri ve ekonomik sorunlar yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan kitlesel göç, konut talebini artırırken, mevcut stokun yetersizliği konut erişimini güçleştiriyor.

Yüksekdağ, İstanbul'un mevcut stokunun yetersiz olması nedeniyle barınma sorunlarının gittikçe arttığını vurgulayarak, "İstanbul'un cazibe merkezi olmaktan çıkarılması ve Anadolu'ya tersine göç politikaları geliştirilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Finansman Modellerine Dikkat

Raporda mevcut konut finansman modellerinin yetersiz kaldığına dikkat çekilirken, bankacılık endeksli konut finansman sistemlerinin ekonomik çalkantılı dönemlerde etkili olamadığı ifade edildi. Özellikle son yıllarda faizsiz kredi taleplerinin arttığına işaret eden Yüksekdağ, konuta erişilebilirlikte çeşitli çözüm önerileri sunulmasını gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, konut kooperatifleri aracılığıyla orta gelir grubu vatandaşlar için yeni konut üretimi yapılmasının ve devlet desteği ile konut maliyetlerinin aşağı çekilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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