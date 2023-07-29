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Mutfak tüpü cepleri alev aldırdı! Yeni zammı duyan tüpten vazgeçiyor

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Mutfak tüpü cepleri alev aldırdı! Yeni zammı duyan tüpten vazgeçiyor
Kullanmış olduğumuz mutfak tüplerine 1 ay dolmadan ikinci zam geldi. Büyük markaların büyük küçük tüp demeden ücretlerini bir kere daha yükseltti. İşte detaylar…

Her geçen gün gelen zamlara bir tanesi daha eklendi. Tüp gazlar için belirlenmiş olan yeni satış fiyatı birinci ayını bile doldurmadan bir kere daha arttı. İşte yeni fiyatlar ise şu şekilde;

Aygaz:

• Mini 2 kilogramlık ev tüpü: 95 TL

• 12 kilogramlık tombul ev tüpü: 480 TL

• 12 kilogramlık valfli uzun ev tüpü: 480 TL

tüplere zam

İpragaz:

• 2 kilogramlık piknik tüpü: 86 TL

• 12 kilogramlık ev tüpü: 435 TL

• 24 kilogramlık ticari tüpü: 877 TL

• 45 kilogramlık sanayi tüpü: 1632 TL

• 45 kilogramlık propan tüpü: 1785 TL

Bizim Gaz

• 2 kilogramlık piknik tüpü: 86 TL

• 12 kilogramlık ev tüpü: 435 TL

• 24 kilogramlık ticari tüpü: 877 TL

• 45 kilogramlık sanayi tüpü: 1632 TL

• 45 kilogramlık propan tüpü: 1785 TL

Ekonomi
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