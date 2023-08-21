Mutfak tüpü fiyatları ceplere alev aldıracak! Yeni zam sonrası fiyat listesi tamamen değişti

Tüp gaz dağıtımı ve satışı, farklı bölgelerdeki dağıtıcılar ve satıcılar tarafından yönetildiği için fiyatlar da buna bağlı olarak değişebilir. Dağıtım maliyetleri, vergiler, rekabet ve diğer faktörler, tüp gaz fiyatlarının belirlenmesinde rol oynar. Bu nedenle, bir bölgedeki tüp gaz fiyatının başka bir bölgedeki fiyattan farklı olabileceğini akılda tutmak önemlidir.

Mutfak tüpü fiyatlarındaki sürekli artış, vatandaşların temel ihtiyaçları için harcadıkları maliyeti artırıyor. Özellikle merkezi sistem veya doğalgazın olmadığı bölgelerde, tüp kullanımı hayati bir öneme sahip. Evlerde yemek pişirmek, sıcak su sağlamak ve ısınma gibi günlük ihtiyaçları karşılamak için tüplere olan bağımlılık büyük. Ancak, tüp fiyatlarının sürekli yükselmesi, vatandaşları harcamalarını sınırlamaya ve bütçelerini zorlamaya zorluyor. Bu durum, özellikle düşük gelirli aileler için ek bir yük oluşturuyor ve yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, tüp fiyatlarının kontrol altına alınması ve daha uygun hale getirilmesi için çözümler arıyor.





Son zamanlarda tüp fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşların mutfak harcamalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aygaz, İpragaz, Milangaz ve Bizimgaz gibi önemli gaz firmalarının tüp fiyatları sürekli olarak yükseliyor. Bu durum, vatandaşları harcamalarını sınırlamaya ve bütçelerini daha dikkatli yönetmeye zorluyor. Tüp fiyatlarının coğrafi bölgelere göre değiştiğini unutmamak önemlidir. Ancak, vatandaşlar, ilgili gaz firmasının resmi internet sitesini ziyaret ederek şehirlerini seçebilir ve en güncel ve kesin fiyat bilgilerine ulaşabilirler. Bu sayede, harcamalarını daha iyi planlayabilir ve bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

Aygaz Tüp

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 127 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 520 TL

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 546 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 546 TL

İpragaz Tüp

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 99 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 500 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.007 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.876 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüp: 2.029 TL

Bizim Gaz Tüp

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 99 TL

Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: 500 TL

Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: 1.007 TL

Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.876 TL

Bizim Gaz 45 kg Propan Tüp: 2.029 TL

Milangaz Tüp

Milangaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 97,00 TL

Milangaz 12 kg Ev Tüpü: 502,00 TL

Milangaz 24 kg Ticari Tüp: 1.008,00 TL

Milangaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.902,00 TL

Milangaz 45 kg Propan Tüp: 2.009,00 TL