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Mutfak tüpü fiyatlarında görülmemiş zam! Rakamı gören koşarak kaçacak: İstanbul, İzmir, Ankara tüp fiyatları

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Mutfak tüpü fiyatlarında görülmemiş zam! Rakamı gören koşarak kaçacak: İstanbul, İzmir, Ankara tüp fiyatları
Mutfak tüpü fiyatları alıp başını giderken vatandaşlar güncel rakamları araştırmaya başladı. Yeni rakamlar ele alınırken İpragaz, Milangaz ve Bizimgaz güncel tüp fiyatları haberimizde.

Ocak ayından bu zamana kadar gaz fiyatlarında peş peşe değişiklikler yapılırken sürekli olarak tüp fiyatlarıda etkileniyor. Gelen zamlarla beraber ev tüp fiyatlarında devrim niteliğinde değişimler yaşandı. Milangaz ve Bizimgaz tüp fiyatları zam sonrası yeni rakamlarını yayınladı.

GÜNCEL GAZİANTEP TÜP FİYATLARI

Aygaz;

2 Kg. Piknik Tüpü: 127 TL

12 Kg. Ev Tüpü: 495 TL

24 Kg. Ticari Tüp: 990 TL

45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.858 TL

İpragaz;

2 Kg. Piknik Tüpü: 99 TL

12 Kg. Ev Tüpü: 492 TL

24 Kg. Ticari Tüp: 995 TL

45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.864 TL

gaziantep mutfak tüpü

Milangaz;

2 Kg. Piknik Tüpü: 95,50 TL

12 Kg. Ev Tüpü: 495 TL

24 Kg. Ticari Tüp: 995 TL

45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.885 TL

Bizimgaz;

2 Kg. Piknik Tüpü: 99 TL

12 Kg. Ev Tüpü: 492 TL

24 Kg. Ticari Tüp: 995 TL

45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.864 TL

Ekonomi
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