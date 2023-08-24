Mutfak tüpü fiyatlarında görülmemiş zam! Rakamı gören koşarak kaçacak: İstanbul, İzmir, Ankara tüp fiyatları
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Mutfak tüpü fiyatları alıp başını giderken vatandaşlar güncel rakamları araştırmaya başladı. Yeni rakamlar ele alınırken İpragaz, Milangaz ve Bizimgaz güncel tüp fiyatları haberimizde.
Ocak ayından bu zamana kadar gaz fiyatlarında peş peşe değişiklikler yapılırken sürekli olarak tüp fiyatlarıda etkileniyor. Gelen zamlarla beraber ev tüp fiyatlarında devrim niteliğinde değişimler yaşandı. Milangaz ve Bizimgaz tüp fiyatları zam sonrası yeni rakamlarını yayınladı.
GÜNCEL GAZİANTEP TÜP FİYATLARI
Aygaz;
2 Kg. Piknik Tüpü: 127 TL
12 Kg. Ev Tüpü: 495 TL
24 Kg. Ticari Tüp: 990 TL
45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.858 TL
İpragaz;
2 Kg. Piknik Tüpü: 99 TL
12 Kg. Ev Tüpü: 492 TL
24 Kg. Ticari Tüp: 995 TL
45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.864 TL
Milangaz;
2 Kg. Piknik Tüpü: 95,50 TL
12 Kg. Ev Tüpü: 495 TL
24 Kg. Ticari Tüp: 995 TL
45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.885 TL
Bizimgaz;
2 Kg. Piknik Tüpü: 99 TL
12 Kg. Ev Tüpü: 492 TL
24 Kg. Ticari Tüp: 995 TL
45 Kg. Sanayi Tüpü: 1.864 TL
Ekonomi