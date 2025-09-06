Müze ve Ören Yerlerinden 2020-2024'te 9,4 Milyar TL Gelir

MERTKAN ORUÇ - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir, 2020-2024 döneminde 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi.

Farklı illerde yeni müzelerin açılması, "MüzeKart" uygulaması ve dijital hizmetlerin genişletilmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ile yurda getirilen eserlerin artması gibi etkenler, Türkiye'de müze ve ören yeri hareketliliğini her yıl artırdı. AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ülkedeki müze sayısı 636'ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726'ya ulaştı.

Yıllara göre gelirler

Kovid-19 salgınının seyahatler üzerindeki etkileri nedeniyle 2020 ve 2021'de gelirler düşüş gösterdi. 2019'da 744 milyon 235 bin 981 lira olan gelirler, seyahat kısıtlamalarıyla 2020'de 169 milyon 308 bin 387 lira'ye geriledi.

2021'de gelirler 362 milyon 270 bin 93 lira'ye yükseldi, ancak salgın öncesi seviyelerin altında kaldı. Ulaşım kısıtlamalarının kalkmasıyla 2022'de gelirler 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 lira'ye çıktı.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, 2023'te 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira, geçen yıl ise 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira olarak gerçekleşti. Böylece 2020-2024 döneminde toplam gelir 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

MüzeKart satışlarındaki artış

Bakanlık tarafından satılan MüzeKart sayısı da aynı dönemde önemli ölçüde yükseldi. Salgının etkisinin sürdüğü 2020'de 758 bin 509 kart satılırken, geçen yıl bu sayı 5 milyon 964 bin 575'e ulaştı. 2020-2024 döneminde satılan MüzeKart sayısı toplam 15 milyon 667 bin 7 olarak kaydedildi.

Yıllara göre özet veriler:

2020 - Gelir: 169.308.387 lira | MüzeKart: 758.509

2021 - Gelir: 362.270.093 lira | MüzeKart: 1.799.388

2022 - Gelir: 1.076.007.587 lira | MüzeKart: 2.930.232

2023 - Gelir: 2.666.691.663 lira | MüzeKart: 4.214.303

2024 - Gelir: 5.158.308.599 lira | MüzeKart: 5.964.575

Toplam (2020-2024): Gelir: 9.432.586.329 lira | MüzeKart: 15.667.007