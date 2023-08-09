Nakit 40.000 TL'si olan ev sahibi olacak! Devletten evi olmayana baş döndüren destek

Türkiye Devleti, sosyal yardımlarla geniş bir kesime destek sağlamaya devam ediyor. Yeni bir destek, bu sefer kiracıları hedef alıyor. Devlet tarafından sunulan desteklerden yararlanmak için Aile Bakanlığı'nın süzgecinden geçmek gerekiyor. İhtiyacı olan her vatandaşa yönelik ödemeler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Vakıfbank da bu sürece katkı sağlayarak 340,000 TL'ye kadar 3+1 ev sahibi yapacak bir destek programını duyurdu.



BAŞVURU DETAYLARI





Vakıfbank, ülkenin dört bir yanında yer alan 3+1 daireleri uygun fiyatlarla sunarak ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Evlerin fiyatları 140,000 TL'den başlıyor ve Vakıfbank Emlak resmi internet sitesinde listeleniyor. Bu evler için kredi desteği de sunularak, düşük faiz oranıyla kredi imkanı sağlanıyor.

Aynı zamanda Aile Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yönelik 300,000 TL'ye varan destek ödemeleri yaparak ev sahibi olma imkanı sunuyor. Bu destek kapsamında prefabrik ev veya betonarme ev yapımı için karşılıksız yardım yapılıyor.

Ev desteklerinden yararlanmak isteyenler, e-Devlet hesapları üzerinden başvurularını tamamlayabileceği gibi yerel kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na da başvuruda bulunabilirler. Başvurular için hane geliri kriteri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Ayrıca, belirli şartların sağlanması gerekiyor; engellilik durumu, yaşlılık, tek ebeveyn olma veya sigortasızlık gibi.

Ev yapımı için destek miktarları da farklılık gösteriyor. Onarım için 35,000-100,000 TL, prefabrik ev yapımı için 200,000 TL ve betonarme ev yapımı için 300,000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Devletin bu destekleriyle, farklı kesimlerin ev sahibi olma yolunda önemli adımlar atılması hedefleniyor.