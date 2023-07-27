Nakit derdini bıçak gibi kesen kampanya başladı! Bu krediye beş kuruş faiz ödemeyeceksiniz

Akbank tarafından başlatılan kampanyada 6 aya kadar sıfır faizli nakit avans çekebilirsiniz. Bir ön rapora göre 5 bin TL'ye kadar faizsiz kredi için onay verileceği duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabilir. Başvuru sahipleri, başvuru koşulları ve nasıl başvurulacağı konusunu araştırmaya başlarken bu konuda oldukça kapsamlı araştırmalar yapıldığı söylenebilir. Akbank'ın sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyenler için işte detaylar:

Akbank'tan Sıfır Faizli Nakit Avans

Akbank geçtiğimiz günlerde düzenlediği kampanyada 5000 TL'yi 6 ay vade ve %0 faizle verme müjdesini verdi. Ekonomik sıkıntılarla boğuşanlara ilaç gibi gelen bu fırsattan yararlanmak için banka müşterisi olmanız gerekiyor. Hesabı olan tüm vatandaşlar, başvuruda bulunduktan hemen sonra nakit ödeme alabilir.





Dilerseniz ihtiyaç kredisi başvurunuzu bankanıza da iletebilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar olan krediler 36 ay vade ile sunulmaktadır. Kredi kartı başvuru sahiplerine yönelik kampanyalardan biri de karta 250-15.000 TL ek tutar seçeneğidir.

"Faizsiz nakit avans imkanı"

Akbank'ın kredi kartı na başvuruda bulunan vatandaşlar, gelen yanıtın olumlu olması halinde faizsiz nakit avans seçeneğinden faydalanabilmektedir. Tek koşul, 18 yaşında veya daha büyük olmanızdır. Kredi kartı başvurusu iyi olan kişiler 15.000 TL'ye varan faizsiz fırsatlardan yararlanabiliyor. Bu krediye başvurmak kolay olduğu gibi, krediyi almak da çok kolaydır.

Onaylanan kredi kartı limitiniz dahilinde 15.000 TL'ye kadar faizsiz para çekebilirsiniz. Müşteriler nakit avanslarını faizsiz taksitlerle ödeyebiliyor. Bankanın duyurduğu kampanyada geri ödemelerin altı ay içerisinde yapılması gerekiyor. Akbank müşterisi olarak yüksek enflasyon nedeniyle nakit ihtiyacı olan herkes bu kampanyadan faydalanabilir. Şubeye gitmek yerine bankanızın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kredi kartı başvuruları da SMS ile gönderilmektedir.