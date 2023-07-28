Nakit derdini bitiren kampanya hızır gibi yetişti! O banka 3 ay ertelemeli krediye start verdi!

İNG Bank, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayanlara müjdeli bir kampanya sunuyor! Cillop gibi fırsatlarla dolu bu kampanya ile 34.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilir ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilirsiniz.

50 BİN LİRAYA KADAR KREDİ FIRSATI





İhtiyaç kredisi, evlilik, tatil, araba veya ev gibi hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olan bir tüketici kredisidir. İNG Bank'ın kampanyası ile 5.001 TL ile 50.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Üstelik 36 ay vade seçeneğinde ilk 3 ayı ödemesiz olarak geçirebilir ve geri kalan 33 ayı ödeme planınıza uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu kampanyadan faydalanmak için düzenli bir gelir kaynağına sahip olmanız, yüksek bir kredi skoruna sahip olmanız ve diğer gerekli belgeleri sağlamanız yeterli olacaktır. İhtiyaç kredisi kullanırken ayrıca Turuncu Ekstra nakit iade özellikli ihtiyaç kredisi kampanya faiz oranlarını tercih edebilir ve avantajlı ödeme koşullarından yararlanabilirsiniz.

ING Bank'ın bu cazip kampanyasıyla ihtiyaçlarınızı hızlı ve uygun bir şekilde karşılayabilir, finansal hedeflerinize ulaşabilir ve kredi puanınızı artırabilirsiniz. Başvurunuzu ing.com.tr "Hemen Başvur" adımından, İnternet Şubesi'nden veya ING Mobil'den anında gerçekleştirebilirsiniz.