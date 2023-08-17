Nakit derdini şıp diye kesen kredi! O banka faizsiz 5000 TL'yi bir kuruş ödemeden veriyor!

Bankaların kredi olanaklarını yeniden genişlettiği dönemde, vatandaşlar en avantajlı kredi seçeneklerini arayış içindeler. Türkiye'nin ilk ve tek 30 günlük faizsiz kredi kampanyası N Kolay tarafından sunuluyor.



Uzun bir süre boyunca kredi verme politikasını sıkı tutan bankalar, artık kredi musluklarını açmaya başlamış durumda. Önceden kolayca kredi çekebilen müşteriler bile son zamanlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşıyordu. Kamu ve özel bankalar, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları sunarken, N Kolay isimli dijital bankacılık çözümüyle sıra dışı bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekiyor.

KAMPANYA DETAYLARI





Müşteri memnuniyetini merkezine alan Aktif Bank'ın dijital bankacılık hizmeti olan N Kolay, beklenmedik bir ihtiyaç kredisi kampanyasıyla karşımızda. Bankanın resmi web sitesi aracılığıyla duyurulan bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olanların ilgisini çekiyor.

N Kolay Faizsiz Kredi Kampanyası, Türkiye'deki acil nakit ihtiyacı olan bireyler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Hızlı ve kolay ihtiyaç kredisi sunan N Kolay, 30 güne kadar faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Bu kampanya kapsamında, acil nakit ihtiyacı olan bireyler, 5.000 TL'ye kadar faizsiz kredi çekebiliyorlar. Ancak bu kampanya diğerlerinden farklı ve özel kılan detaylar da içeriyor. N Kolay müşterileri, kişiye özel olarak belirlenen ödeme gününe kadar erken ödeme yaparak, 30 güne kadar olan süreçte sadece 1 TL bile faiz ödemiyorlar.

Faizsiz kredi kampanyası, N Kolay'ın resmi web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla başvurulabiliyor. Henüz banka müşterisi olmayanlar, N Kolay mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme ile bankada hesap açabiliyorlar. Bu sayede, kurye beklemek zorunda kalmadan, 5.000 TL faizsiz kredi anında hesaplarına yatırılıyor.