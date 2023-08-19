Nakit ihtiyacı olanlara kötü haber: Faiz oranları neredeyse iki katına yükseldi!

Vatandaşlar ödemelerini yapabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırsa da artık faiz oranları iki katına çıktı. Peki Vakıfbank faiz oranları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN FAİZ ORANLARI ARTIYOR

Merkez Bankası'nın ikinci kez faiz artırım kararı vermesinden sonra hem özel bankaların hem kamu bankalarının faiz oranlarında da artış yaşanmaya başladı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri için görülmemiş faizler paylaşılmaya başlandı. Vakıfbank yeni faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı.





Vakıfbank 3 bin TL ile 70 bin TL arası krediler için yüzde 2.69, 70 bin TL kredi için yüzde 2.69, 10 bin TL ve 500 bin TL krediler için yüzde 2.19, 500 bin TL ve 2 milyon TL arası krediler için yüzde 2.30, 2 milyon TL ve üstü krediler için yüzde 2.49 faiz oranı uyguluyor. Vakıfbank konut kredilerinde faizler yüzde 2.19 oranlarından başlıyor ve taksit ödemeleri eşit taksitli, eşit ana paralı, artan ya da azalan taksitli seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Vakıfbank araç kredilerinin yeni faizlerini de müşterileriyle paylaştı. Araç kredilerinde yüzde 2.54 faiz oranı uygulanacak. Değeri 400 bin TL ve altı olan araçlara 48 ay, 400 bin TL ve 800 bin TL arası araçlar için 36 ay, 800 bin TL ve 1 milyon 200 bin TL araçlar için 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ve üstü araçlar için 12 ay vade seçenekleri sunulacak.

