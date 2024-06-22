Nakit ihtiyacına ilaç gibi kampanya! 100.000 TL ihtiyaç kredisi 3 ay ertelemeli verilecek!

Bankaların bayram kredisi kampanyası yenilendi ve üç ay ertelemeli kredi için başvuruların açıldığı açıklandı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
BANKALAR MÜJDEYİ VERDİ
Bayram kredisi almak isteyen vatandaşlar adına beş banka üç ay ertelemeli kredi seçeneğini başlattı. Bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme tutarlarının ayrıntıları şu şekilde:
Garanti BBVA (Bayram Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit Miktarı: 12 bin 077 lira
Toplam Ödeme Tutarı: 145 bin 580 lira
TEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 402 lira
Toplam Ödeme Tutarı: 137 bin 483 lira
Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 872 lira
Toplam Ödeme Tutarı: 143 bin 127 lira
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 652,65 lira
Toplam Ödeme Tutarı: 140 bin 331,80 lira
Türkiye Finans (Üç Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 736,85 lira
Toplam Ödeme Tutarı: 141 bin 342,20 lira