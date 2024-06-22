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Nakit ihtiyacına ilaç gibi kampanya! 100.000 TL ihtiyaç kredisi 3 ay ertelemeli verilecek!

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Üç ay ertelemeli 100.00 lira bayram kredisi verilecek! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 19:11
Nakit ihtiyacına ilaç gibi kampanya! 100.000 TL ihtiyaç kredisi 3 ay ertelemeli verilecek!

Bankaların bayram kredisi kampanyası yenilendi ve üç ay ertelemeli kredi için başvuruların açıldığı açıklandı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BANKALAR MÜJDEYİ VERDİ

Bayram kredisi almak isteyen vatandaşlar adına beş banka üç ay ertelemeli kredi seçeneğini başlattı. Bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme tutarlarının ayrıntıları şu şekilde:

Garanti BBVA (Bayram Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Taksit Miktarı: 12 bin 077 lira

Toplam Ödeme Tutarı: 145 bin 580 lira

TEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,99

Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 402 lira

Toplam Ödeme Tutarı: 137 bin 483 lira

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 872 lira

Toplam Ödeme Tutarı: 143 bin 127 lira

Bankalar Müjdeyi Verdi

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 652,65 lira

Toplam Ödeme Tutarı: 140 bin 331,80 lira

Türkiye Finans (Üç Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık Taksit Miktarı: 11 bin 736,85 lira

Toplam Ödeme Tutarı: 141 bin 342,20 lira

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