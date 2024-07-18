Nakit ihtiyaçlarına 80.000 TL'lik çözüm! Özel bankadan özel kredi!

Özel banka kredi ödemelerini yükseltti! 80 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

80 BİN TL KREDİ ÖDEMESİ

Nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi ödemelerini yakından takip ediyor. Garanti BBVA tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilere özel 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. Bankanın kredi ödemesinden faydalanabilmek için başvurular en yakın banka şubesinden ya da bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek.





80 bin TL kredi ödemesinden faydalanacak müşterilerin kredi notunun belirlenen düzeyde ya da üstünde olması, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olunması, banka tarafından talep edilen belgelerin eksiksiz ve tam şekilde ibraz edilmesi şartlarını taşımaları gerekiyor. Banka 80 bin TL kredi ödemesi için müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunacak. Bu şekilde müşteriler bütçelerini zorlamadan taksit ödemelerini yapabilecek. Garanti BBVA kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.