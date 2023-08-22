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Nakit para arayana Vakıfbank'tan kaçmaz fırsat! Düşük faizle 20.000-50.000 TL şipşak kredi verecek

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Nakit para arayana Vakıfbank'tan kaçmaz fırsat! Düşük faizle 20.000-50.000 TL şipşak kredi verecek
Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan Vakıfbank, tüketici finansmanı kampanyasına aktif olarak katılmıştır. Önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank'ın farklı tutarlarda, esnek ödeme seçenekleriyle ve aynı zamanda da cazip faiz oranlarıyla yeni kredi kampanyasının duyurusu yapıldı.

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, yeni bir genel kredi kampanyası duyurdu. Kampanyanın detayları hakkına bilgiler paylaşan Vakıfbank, müşterilerine cazip faiz oranlarıyla birlikte özel fırsatların yanı sıra esnek ödeme seçenekleri de sunmaktadır. Ayrıca dileyen herkes cep telefonu üzerinden Vakıfbank'a kredi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank, 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranlarıyla ve esnek ödeme planları ile her ihtiyaca yönelik çok yönlü kredi kampanyaları sunmaktadır. Bu kampanyalardan kamu çalışanları, özel sektör çalışanlarıyla birlikte emekliler yararlanabilmektedir. Başvurular herhangi bir Vakıfbank şubesinden veya telefonla yapılabilir.

VAKIFBANK KREDİ DETAYLARI

Vakıfbank kredi kampanyası

Vakıfbank'ın sunduğu çok amaçlı kredilerden devlet memurları, özel sektör çalışanlarıyla beraber emekli vatandaşlar yararlanabilmektedir. İhtiyaç kredisi kampanyaları, 36 aya varan vade ve aylık yüzde 2,69'dan başlayan akdi faiz imkanı sunuyor. Belirtilen faiz oranı müşterinin KKB notuna göre değişiklik gösterebilir. 3.000 TL'den 70.000 TL'ye kadar sunulan kredi seçenekleri 3 ila 36 ay arasında değişen vadelere sahiptir.

VAKIFBANK ÖRNEK KREDİ TABLOSU

Örneğin Vakıfbank tarafından sağlanan 70.000 TL'lik ve 24 ay vadeli çok amaçlı kredi için aylık taksit ödemesi 4.357,73 TL ve aylık %2,69 faiz oranı ile hesaplanmaktadır. Kredi, yıllık %52,0199 etkin faiz oranı ve 350,00 TL kredi kullandırım ücreti sağlamaktadır.

Ayrıca 35 yaş ve üzeri erkek müşterilere 729,51 TL karşılığında 100.000 TL bir yıl vadeli hayat sigortası primi verilmektedir.

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