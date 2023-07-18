Nakit para arayanlar dikkat! Maaşınızın 11 katına kadar ödeme yapılacak: O kamu bankası düğmeye bastı

Ziraat Bankası en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Ziraat Bankasından müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…







ZİRAAT BANKASI MAAŞINIZIN 11 KATINA KADAR NAKİT ÖDEMESİ YAPACAĞINI AÇIKLADI!

En fazla kampanya yapan kamu bankalarından olan ziraat bankası nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Ziraat Bank, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında Ziraat Bank aracılığıyla kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini belirlenen koşullarla hızlı bir şekilde hesaplarına aktarabilecek. Resmi internet sitesinde yapılan duyurunun ardından Ziraat Bank iki dakika içinde başvuru sahibine sonucu bildirecek ve onaylanan kredi aynı gün içinde başvuru sahibinin hesabına alacak kaydedilecektir.

Ziraat Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmak isteyenler bankanın kredi politikasına uygun olarak işlemi hızlı bir şekilde tamamlamak isteyebilirler. Ziraat Bankası'ndan maaş alan veya sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi alabiliyor. Bankalar emeklilere veya sigortalılara maaşlarının 11 katına kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidip kimliğinizle maaşlı kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan 36 ay vadeli kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın kredilendirme politikalarına uyan tüm vatandaşlar, bu kredilerden aynı gün ödemelerini hesaplarına alabilir ve emekli maaşlarına ek olarak alabilirler. Emekli maaşı alan vatandaşlar iki dakika içinde kredi sonuçlarını öğrenebiliyor ve onaylanan krediyi hesabına aktarıp aynı gün kullanabiliyor.

Cep telefonunuzdan veya internet bankacılığınızdan mesaj göndererek Ziraat Bank'a başvurabilir, şubeye gitmeden işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası'nda hesabınızın olması ve maaşlı olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyaları ile nakit ihtiyacınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılayın. Hemen başvurun, Ziraat Bankası avantajlarından yararlanın, aynı gün kredinizi alın!