Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!

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DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ ONAYLANDI

Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan son kararlara göre 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinden zarar gören tarım üreticileri için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri düşük faizli kredi kullandırılması ve borçların ertelenmesi kararında değişiklik yapıldı. Hasar tespit komisyon kararları bu kararın yayım tarihinden en geç üç ay içinde hazırlanacak kararı hasar tespit komisyonu kararlarının karar yayım tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanmasına karar verildi.





Karar 6 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Aynı zamanda yeni kararla birlikte yer altı maden işletmelerine de destek verilecek. Maden işletmeleriyle ilgili 31 Aralık 2022 tarihi 31 Aralık 2023 olarak değiştirildi. Kararın ikinci fıkrasında yer alan 3213 sayılı Kanun çerçevesinde işletme faaliyetlerinin durdurulması halinde işletme faaliyetine izin verilen tarihlere kadar üretime hazırlık faaliyetlerinin işletme projesine aykırı olduğu tespit edilirse bu aykırılık giderilene kadar nezaretçi ataması yapılmadan çalışıldığı tespit edilirse daimi nezaretçi ataması yapılacak tarihe kadar geçmiş olan sürede destek ödemesi yapılmayacağına karar verildi. Aynı şekilde 31 Aralık 2022 tarihi olarak belirlenen tarih 31 Aralık 2023 olarak değiştirildi ve karar 1 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete aracılığıyla paylaşılarak yürürlüğe girmiş oldu.