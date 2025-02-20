Nakliyeciler, Suriye'ye Sefer Sayısında İkilinin Geçmesini Bekliyor

2025'te Suriye'ye yapılan sefer sayısının iki katına çıkması bekleniyor. Sektördeki büyümenin arka planı Hedef 2 milyar dolar.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:18
Nakliyeciler, Suriye'ye Sefer Sayısında İkilinin Geçmesini Bekliyor

Sefer Sayısında Önemli Artış Bekleniyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, 2024 yılında Suriye'ye Türkiye'den yapılan sefer sayısının 189 bine ulaştığını belirterek, "2025'te gelmesi beklenen istikrardan sonra bunun ikiye katlanacağını öngörüyoruz," dedi.

Ulaşım ve İhtiyaçlar

Aras, AA muhabirine verdiği demeçte, 2024 yılında Türk uluslararası kara yolu taşımacılığı kapsamında toplam 2 milyon 100 bin sefer gerçekleştirildiğini, bunun yüzde 10'luk kısmının Suriye ile yapıldığını ifade etti. 2023 yılına göre %11'lik bir artışla 2024 yılında 189 bin sefer yapılmış olup, bu seferlerin toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Sınır Kapılarındaki Süreç

Aras, Suriye’deki istikrarsızlığın Türkiye ve Suriye arasında ticaretin gelişimini etkilediğine dikkat çekti. "Mal ve ürünlerimizi Suriye sınırına kadar götürüyoruz. Cilvegözü ve Zeytindalı sınır kapılarında ürünleri Suriye tarafına teslim ediyoruz," diyen Aras, malların ülke içinde varış yerlerine kadar taşınmasını beklediklerini ekledi.

Ticaret Anlaşmaları Üzerine Beklentiler

Suriye ile serbest ticaret anlaşmasının sağlanması halinde, ticaretin artacağını vurgulayan Aras, "Savaş öncesi Suriye üzerinden transit 50 binin üzerinde sefer sayısı vardı. Suriye’de istikrar sağlandığında bu sayının daha da artacağına inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Gelecekteki Projeksiyonlar

Yeni yönetimle birlikte ticari faaliyetlerin artacağına dair umutlarının yükseldiğini dile getiren Aras, "Suriye'nin yeniden imar edilmesi, inşaat faaliyetlerinin başlaması ve diğer sektörlere olan talebin artmasıyla birlikte Suriye'ye taşımacılık faaliyetlerimizin artacağını düşünüyoruz," dedi.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Aras, Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticari ilişkilerdeki önemini vurgulayarak, "2060 yılına kadar Suriye üzerinden Körfez ülkelerine yapacağımız taşımacılıkta bir artış bekliyoruz," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin jeopolitik konumunun dünya ticaretindeki rolünü de önemseyen Aras, "Dünyada sıcak savaşların yerini ticari savaşların aldığını görüyoruz. Ülkemiz, transit taşımacılığın ve ticaretin merkezi konumunda," dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, AA muhabirine...

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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