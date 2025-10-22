Nasreddin Orman Ürünleri'nden Deprem Bölgesine Tamamen Ahşap Konutlar

Çevre dostu ahşap deneyimiyle deprem konutlarında görev aldı

Nasreddin Orman Ürünleri Dekorasyon Peyzaj İnşaat Şirketi, uzun yıllar ahşap sektöründe faaliyet gösteriyor ve Türkiye'deki bazı projelerde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğiyle ahşap yapıların inşasını üstlendi. Firma şimdi deprem konutlarının yapımında da görev alıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Erbay: - "Deprem bölgesinde 3 katlı, tamamen ahşap binalar..."

Haber Mehmet Can Toptaş tarafından hazırlandı. Kaynak: Anadolu Ajansı.

Uzun yıllar ahşap sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'deki bazı projelerde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğinde ahşap yapıların inşaatını gerçekleştiren firma, deprem konutlarının yapımında da görev üstleniyor. Nasreddin Orman Ürünleri Dekorasyon Peyzaj İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Erbay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.